Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü 67 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

05 Şubat 2021, Cuma 16:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı. 

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