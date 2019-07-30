İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı!

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne öğretim görevlisi alınacak. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları…

İstanbul Aydın Üniversitesi, Uçak Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik, Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Aşçılık, Diş Protez Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı, Mütercim Tercümanlık, Hemşirelik ve Hazırlık Programı’na öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

Başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 70 almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını şahsen ve posta yoluyla yapabilecek.

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