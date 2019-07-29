İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Aydın Üniversitesi 34 öğretim görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos olarak belirlenirken adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte detaylar...
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." diye ilan geçti.
İlanla birlikte istenilen şartlar ve belgeler de araştırılmaya başlandı.
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 29.07.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 19.08.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 22.08.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 27.08.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 29.08.2019