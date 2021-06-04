İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü 223 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
04 Haziran 2021, Cuma 16:53 Son Güncelleme:
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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Açıklaması yapıldı.
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