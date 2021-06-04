Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü 223 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

04 Haziran 2021, Cuma 16:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak