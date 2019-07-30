İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi alıyor. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

İstanbul Aydın Üniversitesi, Endodonti, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Termodinamik ve İşletme Yönetimi anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak. Başvurular 29 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını şahsen ve posta yoluyla yapabilecek.

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