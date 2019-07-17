İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

İstanbul Aydın Üniversitesi "Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Fakültelerine, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır." diye ilan geçti.

Bu ilan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.