İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 36 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.







