Türkiye İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana başvuru süresi 15 gün olarak açıklandı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

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