Türkiye İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı.

01 Ekim 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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