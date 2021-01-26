Türkiye İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

Türkiye

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi memur almak için ilan açtı. İlana göre 78 memur alınacak. İşte detaylar.

26 Ocak 2021, Salı 18:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Bahçelievler Belediyesi memur alacak. İlan duyurusunda, "Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır" denildi.

Başvurular 8 Mart ile 12 Mart arasında yapılacak. Başvuru belgeleri başvuru süresi içerisinde Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.  No:9  Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

İşte diğer detaylar


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