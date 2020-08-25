Son dakika: İstanbul Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor! Ekipler olay yerinde
İstanbul Bakırköy İncirli'de bir metrobüs alev alev yanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araca müdahale ediyor.
25 Ağustos 2020, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İncirli metrobüs durağına yakın bir noktadaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda metrobüsün alev alev yandığı görülüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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