İstanbul Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İncirli metrobüs durağına yakın bir noktadaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda metrobüsün alev alev yandığı görülüyor.





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Olay yerinden görüntüler:







