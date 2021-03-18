İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! İSKİ açıkladı
İSKİ'nin son dakika verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor. İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranı 2021...
18 Mart 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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İSKİ verilerine göre, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarda su seviyesi artmaya başladı.
DARLIK BARAJI
Darlık barajı doluluk oranı yüzde 72.83
ÖMERLİ BARAJI
Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 76.93
ALİBEYKÖY BARAJI
Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI
Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.44
SAZLIDERE BARAJI
Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.19
TERKOS BARAJI
Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.21
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