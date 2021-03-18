Türkiye İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! İSKİ açıkladı

İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! İSKİ açıkladı

Türkiye

İstanbul baraj doluluk oranları son dakika! İSKİ açıkladı

İSKİ'nin son dakika verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor. İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranı 2021...

18 Mart 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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İSKİ verilerine göre, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarda su seviyesi artmaya başladı.

DARLIK BARAJI

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 72.83

ÖMERLİ BARAJI

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 76.93

ALİBEYKÖY BARAJI

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.44

SAZLIDERE BARAJI

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.19

TERKOS BARAJI

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.21

İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.

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