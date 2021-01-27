Türkiye İstanbul barajlarında su seviyesi yükselmeye devam ediyor

İstanbul barajlarında su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Türkiye

İstanbul barajlarında su seviyesi yükselmeye devam ediyor

İstanbul'da son yağışlar ile barajlar nefes almaya başladı. Yağışlar ile beraber barajlarda seviye yüzde 34,22'ye yükseldi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 oranına kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla birlikte barajlardaki su miktarı yüzde 15,06 arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 34,22 olarak ölçüldü. 

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,59, Terkos'ta yüzde 34,83, Sazlıdere'de yüzde 13,73, Alibey'de yüzde 44,21, Büyükçekmece'de yüzde 34,38, Ömerli'de yüzde 37,04, Darlık'ta yüzde 51,57, Elmalı'da yüzde 38,58 Kazandere'de yüzde 36,14 ve Pabuçdere'de yüzde 10,87 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 297 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 725 bin 229 metreküp oldu.


Yıllara göre doluluk oranı

Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 85,13, 2016'da yüzde 73,80, 2017'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25, 2021'de ise yüzde 34,22 olarak gerçekleşti.

AA


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