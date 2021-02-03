İstanbul barajlarının doluluk oranları
İSKİ, son yağışlar ile birlikte barajlardaki güncel oranı açıkladı.
03 Şubat 2021, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki doluluk oranının yüzde 43,45'e yükseldiğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 722 bin metreküp. 3 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 43,45" denildi.
Barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.