Türkiye İstanbul Beykoz Belediyesi 18 memur alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 18 memur alacak

Türkiye

İstanbul Beykoz Belediyesi 18 memur alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi verdiği ilanda 18 memur alacağını duyurdu.

09 Mart 2021, Salı 16:49 Son Güncelleme:
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Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, ilanda belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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