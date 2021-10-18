İstanbul Beyoğlu'nda otomobil sürücüsü kaçtı, trafik yoğun!
İstanbul Beyoğlu'nda, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu sürücü olay yerinden kaçtı. Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
18 Ekim 2021, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Kaza, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ELG 244 plakalı otomobil sürücüsü refüje çarparak takla attı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.
ÇEKİCİ BEKLENİYOR
Trafik ekipleri kaza yapan otomobilin çevresine Trafik kukası koyarak trafiği yönlendirdi. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için çekici bekleniyor.
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