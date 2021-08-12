İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 araştırma ve öğretim görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 11 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
12 Ağustos 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.