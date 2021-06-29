İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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