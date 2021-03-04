Türkiye İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

04 Mart 2021, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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