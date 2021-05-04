Türkiye İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Türkiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

04 Mayıs 2021, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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