Türkiye İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesine araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

27 Mart 2021, Cumartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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