İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Dr. öğretim üyesi alacağını duyurdu.
14 Şubat 2022, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göreÜniversitemize; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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