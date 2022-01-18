İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü Öğretim elemanı alacağını duyurdu.
18 Ocak 2022, Salı 15:27 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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