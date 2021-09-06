İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
06 Eylül 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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