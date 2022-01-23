İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı! İstanbul Valiliği duyurdu
İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Son dakika haberini İstanbul Valiliği duyurdu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında 'Görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır' denildi.
23 Ocak 2022, Pazar 11:31 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, görüş açısının düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır” denildi.
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