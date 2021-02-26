İstanbul Boğazı’nın önümüzdeki yıllarda donacağı iddialarını ‘saçmalık’ olarak nitelendiren CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen açıklamasında ‘Bir buzul çağı artık dünyada yok! 20 bin sene sonra olma olasılığı var. O da nasıl olur eğer küresel ısınmayı durdurup sera etkisini ortadan kaldırırsak 20 bin sene sonra olur. Hele 2022, 2023’te olmaz bu. Akan suda da zaten buz durmaz. İkincisi tuzla su da zaten buz tutmaz’ dedi.

Küresel soğuma ile ilgili İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar çok konuşulacak bir iddiada bulunarak ‘2022, 2023 veya 2024 olur. Bu dönemlerde biz, mini soğumaya gireceğiz. Sıcaklık mola verecek. Bu molada, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz’ ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu iddiaya canlı yayında cevap verdi. Şen, canlı yayında çıkmadan önce ise sosyal medya hesabından ‘Boğaz donacak saçmalığını Şimdi CNN Türk de açıklayacağım’ dedi.

İşte Orhan Şen’in canlı yayındaki o açıklamaları:

"Açıklamayı hakikaten hayretle izledim. Endişeyle de izledim bir bakıma tamamen yanlış bilgiler. CNN ekranlarından doğruları vermek için geldik buraya. Yani benim meslektaşım değil kendisi akademisyen olarak meslektaşım Meteoroloji Mühendisi değil. İklimci de değil. Her neyse ben kişilere karşı cevap vermem doğrudan anlatırım.

Bu mini buzul çağı dedikleri nedir? Nereden çıkıyor? Dünyanın güneş etrafından ve kendi etrafında hareketleri var. Çok basit ilkokuldan bu yana öğrendik bunları. Yalpalama hareketi vardır. Şimdiye kadar kimse bunu inkar etmedi ve yalanlamadı. Şimdi buna göre halkın anlayacağı dilde anlatayım. Yani güneşin dünyaya olan yakınlığı uzaklığı pozisyonu eğikliği bununla ilgili bir şey. Eğer dünyanın eğimi 23,5 derece diyoruz ya bu aslında öyle değil 22,5 derece ile 24,5 derece arasında değişiyor bu eğim.

Ne kadar zamanda değişiyor. 40 bin yılda bir değişiyor. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi eliptik değil. Bu okulda öğrendiğimiz değil okulda öğrendiğimiz gibi bu eliptiklikten daireselliğe, dairesellikten eliptikliğe döner. Bu da ne kadar 100 bin yıllık. Yalpalama hareketi de 20 bin yıllık yalpalama hareketi. Bu da sürekli değişiyor.

Şimdi buna baktığımızda en son biz buzul çağını günümüzden 11 bin yıl önce tamamladık. Bitti şimdi biz ılıman çağdayız. He bundan sonra buzul çağı tabi ki olacak. Yani periyodik olarak ama bundan yaklaşık 3 milyon sene 2 milyon sene önce artık dünyanın atmosferik iklimi oturdu. Hele hele 250 bin sene öncesinden oturmuş bir iklim var.

Onun için bu kolay kolay değişmeyecek. Yani insan yapısından dolayı sera etkisinden dolayı değişiyor. Bakın bir şey daha söyleyeyim Eliptik olarak daireselliğe geçtiğinde bu dünyanın ortalama sıcaklığını 0,02 derece etkiliyor. Yani çok az etkiliyor. Yani 1 derecenin çok altında. Güneş lekeleri ne kadar etkiliyor. Onlar da 0,12 derece etkiliyor. Küresel ısınmaya bakalım son 10 yılda ne kadar etkili olmuş 0,18 derece. Yani bu soğuma ile küresel ısınmayı topladığımız takdirde bir buzul çağı artık dünyada yok 20 bin sene sonra olma olasılığı var. O da nasıl olur eğer küresel ısınmayı durdurup sera etkisini ortadan kaldırırsak 20 bin sene sonra olur. Hele 2022,2023’te olmaz bu. Akan suda da zaten buz durmaz. İkincisi tuzla suda zaten buz tutmaz."



