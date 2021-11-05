İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sis nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul Boğazı'yla ilgili açıklama yaptı. Öte yandan Kırıkkale'de de yoğun sis nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 10.35'te geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEÇİ GEÇİŞLERİ ASKIYA ALINMIŞTIR"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SİS

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.30 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi. Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin saat 08.50'den itibaren durdurulduğunu açıkladı.

KIRIKKALE'DE 'SİS' KAZASI! YARALILAR VAR

Kırıkkale'de etkili olan sis nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kentte, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü; araçlar güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 04 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08 Kasım 2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yoğun sis, kazalara da neden oldu. Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14'üncü kilometresinde Burhan Şimşek yönetimindeki 06 CMF 622 plakalı otomobil, Gökhan Erduran yönetimindeki 06 RGU 41 plakalı otomobile arkadan çarptı. Erduran’ın otomobili savrulup karşı şeride geçerek takla attı. Kazada Gökhan Erduran ile yanındaki Hatice Erduran yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)

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