Son dakika: İstanbul Boğazı lodos nedeniyle trafiğe kapatıldı
İstanbul'daki lodos etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazında gemi trafiği lodos nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı.
29 Kasım 2021, Pazartesi 16:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.