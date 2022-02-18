Türkiye İstanbul Boğazı’nda arıza yapan geminin kurtarma görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Boğazı’nda arıza yapan geminin kurtarma görüntüleri paylaşıldı

Türkiye

İstanbul Boğazı’nda arıza yapan geminin kurtarma görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Boğazı’nda, geçen hafta Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeyken arıza yapan Liberya bayraklı gemi ’CHENG MAY’ isimli yük gemisi Kıyı Emniyet ekiplerince kurtarılmıştı. Geminin kurtarma görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

18 Şubat 2022, Cuma 20:34 Son Güncelleme:
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Görüntüler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından, "Kolombiya’dan Zonguldak’a seyir halindeyken 12 Şubat’ta İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 bin ton kömür yüklü gemiye kuruluşumuzca yapılan kurtarma yardımı görüntüleri" notuyla paylaşıldı.



DHA

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