Türkiye İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Türkiye

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilerek, Ahırkapı'ya demirletildi.

23 Kasım 2021, Salı 01:16 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL(DHA) 

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