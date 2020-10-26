Türkiye İstanbul boğazında balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı

İstanbul boğazında balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı

Türkiye

İstanbul boğazında balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı

İstanbul Boğazı Rumeli Feneri açıklarında, balıkçıların ağına takılan mayın paniğe yol açtı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayının Osmanlı döneminden kalma olabileceği belirtildi.

26 Ekim 2020, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda Rumeli Feneri açıklarında sabah saatlerinde balık avlamak için ağ atan balıkçılarım ağına mayın takıldı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayını bulan balıkçılar kısa süreli panik yaşadı.

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Ardından limana yanaşan teknenin yanına ihbar üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri geldi. İlk incelemelere göre mayının Osmanlı döneminden kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

"Mayın olduğunu sonradan fark ettik" 

Ağlarına mayın takılan balıkçı Taha Deniz, "Sabah Rumeli Feneri'nden açıldık. İstisna bir durum gerçekleşti. Ağımızda bir ağırlık vardı. Mayın olduğunu bilmiyorduk. Tekneye almış bulunduk. Mayın olduğunu sonradan fark ettik. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdik. Bomba ekipleri gelecek. Patlayacak mı artık bakacaklar. Şu an tehlike devam ediyor. İşin doğrusu korktuk. Hep beraber uzaklaştık mayından ama ne kadar uzaklaşabilirsin ki, teknenin içindeyiz" dedi.

Mayını bulduklarında korktuklarını belirten balıkçı Uğur Topal da, "Sabah ağları attığımızda balık yerine mayın çıktı. İki saat yol geldik o korkuyla birlikte" diye konuştu.


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