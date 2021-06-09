Türkiye İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar!

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar!

Türkiye

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar!

İstanbul Boğazı girişinde Rus ve Hollanda savaş gemileri karşılaştı. Hollanda savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlerken Rus savaş gemisi ve askeri römorkör ise Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:07 Son Güncelleme:
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Rus askeri römorkör 'Sergey Balk' ve 844 borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girişi yaptı. Rus gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Rus savaş gemileri, bir buçuk saat sonra İstanbul Boğazı'ndan çıktığı boğaza giriş yapan Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemisi ile karşılaştılar.

Rus gemileri Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açılırken, Hollanda savaş gemisi ise, Sarayburnu Limanı'na demirledi. Sabah saatlerinde de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemişti.

Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)

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