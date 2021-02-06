Türkiye İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı

Türkiye

İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin bir milin üzerine çıkması sonucu gemi geçişleri yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

06 Şubat 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nda görüşün bir milin üzerine çıktığı belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 18.30 itibarıyla çift yönlü olarak açıldığı bildirildi. Boğaz’daki sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alınmıştı.

AA

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