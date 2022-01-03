Türkiye İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

Türkiye

İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kabloları Fransız Telekomünikasyon gemisi tarafından bakım ve onarıma alındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında çalışmalara başlayan gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti botu da eşlik ediyor.

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:15 Son Güncelleme:
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Fransız bandıralı 'Raymond Croze' adlı telekomünikasyon gemisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçen Internet kablolarının bakım ve onarımı için geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından demir atan gemi, suyun altındaki internet kablolarının bakım, onarım ve fiber Kablo döşemek için çalışmalara başladı. Geminin İstanbul Boğazı'nda ne zamana kadar süre çalışma yapacağı konusunda bilgi verilmedi.

GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gemi, dinamik konumlandırma sistemi sayesinde güçlü akıntı ve rüzgarlarda bile çalışma yapabiliyor. 107 metre uzunluğundaki gemi denizaltında bulunan kabloların kesilmesi, sudan çıkartılması ve kabloların yeniden döşenmesi için tam donanımlı.

Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)


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