Türkiye İstanbul Boğazı'nda onlarca gemi sis nedeniyle bekliyor

İstanbul Boğazı'nda onlarca gemi sis nedeniyle bekliyor

Türkiye

İstanbul Boğazı'nda onlarca gemi sis nedeniyle bekliyor

İstanbul Boğazı'nda nedeniyle Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi boğazdan geçmek için bekliyor. Marmara Denizi'nde bekleyen gemiler, Zeytinburnu Sahili'nden görüntülendi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 12:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Zeytinburnu açıklarında onlarca geminin boğazdan geçmek için beklediği görüldü. 

İstanbul'da günlerdir etkili olan sis deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi taşımacılığında aksamalar yaşandı.

Sis nedeniyle olabilecek kazaları önlemek için zaman zaman bazı gemilerden korna çalındı.

Fatih Sarayburnu Sahili'nde ise, sisli boğaz manzarasına karşı fotoğraf çeken ve balık tutanlar görüntülendi.  




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