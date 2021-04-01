'River Elbe' adlı gemi arıza sonrası Boğaz'da demirledi. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale ediliyor. Ayrıca makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenildi.

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Valilikten de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaz'daki gemi arızasıyla ilgili görüntü paylaşıp, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" dedi.

İstanbul Boğazı'ndan makine arızası yapıp sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi. Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi. İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesasından görüntü paylaşıp açıklamada bulundu.

"İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" diyen Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi.İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

DHA