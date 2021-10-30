İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.
30 Ekim 2021, Cumartesi 15:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
BUNLARI DA OKUYUN