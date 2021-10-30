Türkiye İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu

Türkiye

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

30 Ekim 2021, Cumartesi 15:47 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.



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