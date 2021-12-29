İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Üsküdar Kız Kulesi açıklarında 70 metre boyundaki Panama bandıralı ’Barlas’ isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Bölgeye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve boğaz trafiği askıya alındı. Arıza yapan gemi römorkörler tarafından çekilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi. Çalışmaların ardından Boğaz trafiği normale döndü.

DHA