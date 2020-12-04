Türkiye İstanbul Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

İstanbul Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Türkiye

İstanbul Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

İstanbul Boğazı, yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul Şehir Hatları'nda ise birçok sefer iptal edildi.

04 Aralık 2020, Cuma 09:09 Son Güncelleme:
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

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Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor. Bunun üzerine bir açıklama yapan Şehir Hatları, birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı


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