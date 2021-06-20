İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara talep arttı. İstanbul'da pandeminin başlangıcından bu yana 35'in üzerinde yalı satıldı, bu rakam son 20 yılda satılan yalı sayısıyla aynı. Milyon dolarları bulan fiyatlarına rağmen satılık yalı ve yalı dairelerine ilgi yoğunluğunu sürdürürken, kiralık yalı ya da yalı dairesi bulmak neredeyse imkansız. Kiracı olanlar ise evlerinde çıkmamak kiralara 2-3 kata varan zam yaparken, satılık yalıların fiyatları ise ilgi nedeniyle artıyor. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yalı ve yalı daireleri normalde sessiz sedasız el değiştiriyor ve yılda en 2-3 yalı ya da yalı dairesi ancak satılıyor. Pandemi dönemiyle birlikte yalılara ilgi gittikçe artıyor. Son 1.5 yılda satılan yalı ve yalı dairelerinin sayısı 30'u geçmiş durumda. Rakamların yıl sonuna kadar 40'ı bulması bekleniyor. Bu rakamlar ise son 20 yılda yapılan satıştan daha fazla.









GÜNEŞ AÇISI ÖNEMLİ

Satılık yalı ve yalı dairelerin sayısı 55'i bulurken, koronavirüs önlemlerinin de etkisiyle en çok büyük bahçeli, büyük rıhtımlı ve bol güneş alan yalılar tercih ediliyor. Güneş açısına özellikle önem veriliyor. Boğaz'ın Avrupa Yakası sabah güneşini çok iyi alırken, Anadolu Yakası ise akşam güneşini çok daha iyi alıyor. Yalıların güneş görmesi ayrıca deniz etkisi nedeniyle binada oluşabilecek rutubeti önlemek adına önem arz ediyor.

KİRALIK BULMAK İMKANSIZ

Koronavirüs sürecinde manzaraları, bahçeleri, balkonları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara ve yalı dairelerine talep ciddi oranda arttı. En çok geniş bahçeli ve rıhtımlı yalılara talep gelirken, fiyatlarda yükselişe geçti. Satılık yalı ve yalı dairelerinin fiyatları 20 milyon ile 750 milyon TL arasında değişiyor. Kiralık yalı dairelerinin fiyatları pandemi öncesinde 35-40 bin TL'yken bugün çok rahat 60-65 bin TL'ye kiralanıyor. Yalı kiraları ise 150-160 bin TL'den başlarken, şu anda 200-250 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu fiyatlara karşılık kiralık bir yalı ya da yalı dairesi bulmak ise neredeyse imkansız durumda.

ARAŞTIRMADAN ALMAYIN

Yalı ya da yalı dairesinde yaşamak isteyenlerin, bu gayrimenkullerin durumlarıyla ilgili Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden bilgi almaları gerekiyor. Yalıların eski eser, iskan, imar durumlarının muhakkak araştırılması gerektiği belirtiliyor.

EN PAHALI BÖLGELER

Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı, Avrupa Yakası'nda ise Yeniköy ve Bebek en pahalı semtler. Çengelköy ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bir gerdanlık gibi gören manzarasıyla ilgi çeken bölgeler arasından yer alıyor.