İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Rus savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti.
05 Ekim 2021, Salı 10:24 Son Güncelleme:
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Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botu da eşlik etti.
GÜVERTEDE ÇOK SAYIDA ASKER DİKKAT ÇEKTİ
Yaklaşık 1 saatte Sarıyer açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken savaş gemisi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.
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