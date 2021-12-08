Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.









Rus savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Marmara’ya doğru yol aldı.

Gemiye boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bot da eşlik etti.



