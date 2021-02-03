Ekonomi İstanbul Boğazı'nın hamsileri halde yerini aldı

İstanbul Boğazı'nın hamsileri halde yerini aldı

Ekonomi

İstanbul Boğazı'nın hamsileri halde yerini aldı

Hamsi avı yasağı altında olan İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırları içinde kalan alan avcılığa yeniden açıldı. Av yasağının sona ermesi ile birlikte İstanbul Boğazı hamsisi balık halinde yerini aldı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının İstanbul Boğazı'nda sona ermesinin ardından ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi. 

Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması ve et veriminin düşük olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 08 Ocak tarihinde İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat'a kadar durdurulmuştu. Yaklaşık bir aydır süren av yasağında değişikliğe gidildi. Değerlendirmeler sonucunda İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.



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