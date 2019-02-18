Olay, saat 05.00 sularında Şişli Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde Kasımpaşa yönüne seyir halinde olan ve kimliği alınamayan 34 BLC 770 plakalı son model lüks otomobilin sürücüsü, köprünün üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TAKSİYE BİNDİ KAÇTI

Kontrolden çıkan lüks otomobil, köprü üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. Aşağıya fırlamaktan bariyerler sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü, otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü olay yerinden ticari taksiye binerek hızla uzaklaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Daha sonra lüks otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bariyerlerden ve araçtan koparak köprüden yola düşen parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

"YARALI YOKTU, HAVA YASTIKLARI AÇILMIŞTI"

Kazayı gördükten sonra polise bildiren Nail Körismail, “Baktım araç duruyor, zaten kimse yoktu, ilk müdahaleyi de yaptım. Çocuğu çıkardım arabadan, dedim; ‘Otur bir sakinleş, bir sakin ol’. Arabanın içine de baktım kimse yoktu. Arkamı döndüm aşağıya baktım, baktım çocuk kaçtı gitti. Koşa koşa kaçıyor. Yaralı falan yoktu, hava yastıkları açılmıştı, herhangi bir şey yoktu ama genç bir çocuktu. Ekiplere söyledim, çocuk kaçtı eğer çocuğu alırsanız her şey çözülür” dedi.