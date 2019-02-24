İstanbul bugün yağmurlu olacak (İstanbul'da hava bugün nasıl olacak?)
İstanbul’da bugün (25 Şubat Pazartesi) parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, bugün de yağmur şeklinde devam edecek.
EN DÜŞÜK SICAKLIK 1 DERECE OLACAK
İstanbul’da bugün havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.
Bu haberi de okudularMeteoroloji'den kar yağışı uyarısı
İSTANBUL (AA)