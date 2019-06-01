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İstanbul - Bursa - İzmir yolunda trafik durma noktasında

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir kara yolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu.

01 Haziran 2019, Cumartesi 16:48
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İstanbul - Bursa - İzmir yolunda trafik durma noktasında

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda, araç içlerinde saatlerce kalan vatandaşlar 30 dereceyi aşan sıcaklıkta zor anlar yaşadı.

İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir kara yolunun bağlandığı noktadan başlayan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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