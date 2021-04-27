Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak

Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacağını duyurdu.

27 Nisan 2021, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır" açıklaması yapıldı.

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