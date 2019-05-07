  • Haberler
  • Gündem
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekalet edeceği öğrenildi

07 Mayıs 2019, Salı 12:52
A A
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ardından, gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimin vekalet edileceği sorusuna çevrilmişti.

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın aktardığı bilgiye göre, 23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.