İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır" denildi.