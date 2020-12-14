Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana son başvuru tarihi 10 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvurular için özel ve genel şartlar belli oldu.

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır" denildi.

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