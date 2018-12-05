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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar'daki araziyi İGDAŞ'a sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Bulgurlu'da bulunan arazisini 550 milyon liraya İGDAŞ aldı

05 Aralık 2018, Çarşamba 14:54
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar'daki araziyi İGDAŞ'a sattı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde İGDAŞ İkmal Müdürlüğü'nün bulunduğu ve pazar alanı olarak da kullanılan İBB mülkiyetindeki 29 bin 664 metrekarelik arazi için, Büyükşehir Belediyesi'nde ihale yapıldı.

550 MİLYON LİRA BEDELLE SATILDI

Basına kapalı olarak yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı. İGDAŞ, 550 milyon lira bedelle arazinin yeni sahibi oldu.

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